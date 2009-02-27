Как избавиться от целлюлита

Начем с того если вы регулярно будете выполнять все что мы рекомендуем в этой статье, через некоторое время вы обнаружите, что апельсиновая корка на ягодицах и бедрах постепенно становится "арбузной", в том смысле что гладкой и упругой.

Но даже в этом случае нельзя все бросать. Вы же едите, спите, ходите на работу, смотрите телевизор каждый день, наши же рекомендации внесут дополнительное разнообразие в будние дни.

Еда.

1. Сократите потребление пищи, содержащей животные жиры. Запеченые и тушеные блюда - это не просто также вкусно, как и жареные, но и очень полезно. Шоколад - отказать! Красота требует жертв.

2. Почувствуйте себя кроликом: грызите почаще свежую белокочанную капусту. Она способствует выведению излишков жидкости и сжиганию жира.

3. Замените в своем рационе кондитерские излишества на фрукты. Не устраивайте праздник каждый день: ах, какой тортик, какое пирожное. Потом долго будете сокрушаться о глупо потраченном времени. Фрукты ко всему прочему активизируют пищеварение, улучшают обмен веществ.

4. Как бы не говорили многие диетологи о непоправимом вреде, который наносят фигуре блюда из картофеля, в борьбе против целлюлита они просто необходимы. Картофель делает кожу более упругой, а содержащийся в этом овоще калий выводит из организма жидкость.

5. Для укрепления соединительной ткани и повышения ее эластичности необходим витамин С. 50 г черной смородины, 50 г красного перца или настой шиповника из 25 г сухих плодов покроют необходимую суточную дозу в этом витамине.

6. Лук - это хорошо, он богат железом, магнием и кальцием, которые расщепляют жир. К тому же лук-порей содержит эфирные масла, стимулирующие пищеварение и выводящие жидкость из организма.

Питье.

1. Необходимо вымывать шлаки. Хорошо выводит жидкость настой из березовых листьев. Между приемами пищи необходимо выпивать по одной чашке теплого настоя. Можно использовать и другие мочегонные травы.

2. Ежедневно выпивайте чудо коктейль - напиток на основе пахты с добавлением размятой клубники, земляники или черники. Ягоды нормализуют структуру жировой клетчатки, укрепляют соединительную ткань, а пахта улучшает процесс пищеварения.

Плюс ко всему нельзя допускать сбоев в пищеварительном тракте. Ешьте пищу богатую клетчаткой, совершайте ежедневные пешие прогулки, в крайнем случае, пейте отвары крушины или сенны.

Зарядка.

1. 2, а лучше 3 раза в неделю хорошенько нагружайте свой организм физическими процедурами. Самые эффективные из них: ходьба, плавание и езда на велосипеде. На это у вас должно уходить времени минимум 45 минут. Чуть более 2 часов в неделю - неужели это так сложно?!

2. Побольше гуляйте и находитесь на свежем воздухе. Здесь уместно все: от шоппинга до активной вечеринки на даче.

Косметика.

1. Растирание морской солью или ванна с ней поможет укрепить соединительную ткань в проблемных зонах.

2. "Убивает" жир в ткани, пораженной целлюлитом, массаж с растительным, розовым или анисовым маслами.

3. Массаж с пощипыванием хорош для решения любой проблемы, связанной с внешностью. Благодаря этой процедуре соответствующие участки кожи краснеют, согреваются, а это значит, что в них усиливается кровоток.

4. Сухой массаж рукавицей должен стать для вас привычной процедурой. Два раза в день - утром и вечером - растирайте проблемные участки в течение 5 минут. После этого примите душ и смажьте кожу кремом.

5. Повысить упругость кожи и устранить отечность поможет специальное обертывание: лечебную глину смешайте с теплым настоем ромашки до получения мягкой кашицы, нанесите на пораженные целлюлитом зоны, дайте высохнуть, через 20 минут смойте теплой водой.

6. Некоторые водоросли помогают выведению шлаков из проблемных зон. Эффект обертывания усилится, если соответствующие участки покрыть сверху полиэтиленом.

7. Регулярно принимайте контрастный душ. Он помогает улучшить микроциркуляцию крови в жировой ткани. Головку душа необходимо передвигать по направлению от ног к сердцу, а заканчивать процедуру надо обливанием холодной водой.

Но помните самое главное, что исцеление начинается только тогда, когда вы сами себя убедите, что у вас уже нет такой проблемы.

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