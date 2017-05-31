Больницы в Украине будут работать по новым стандартам - Минздрав
Те области, которые уже сформировали госпитальные округа, переходят к избранию госпитальных советов и подготовке планов развития округов.
Создание госпитальных округов и автономизация медучреждений в рамках реформы здравоохранения требуют пересмотра требований к больницам 1 и 2-го уровней, эти изменения запустят необратимый процесс возрождения медицинской инфраструктуры и изменят философию функционирования больниц.
Читайте такжеГройсман снова пообещал построить сеть кардиоцентров по всей стране
Как отметили УНИАН в Минздраве, об этом шла речь во время совещания Минздрава Украины и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
Ее участники обсудили нормативные документы, которые определяют принципы формирования и функции многопрофильных больниц, требования к мощностям по направлениям оказания экстренной медицинской помощи.
Как отметил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, в Украине создание округов происходит с разной динамикой.
"Те области, которые уже сформировали их, переходят к следующему этапу – избрание госпитальных советов и подготовки планов развития округов. Крайне важным является пересмотр требований к больницам интенсивного лечения и определение приоритетов для инвестиций. Сейчас в приоритете два инвестиционных проекта – строительство дорог, как медицинской инфраструктуры, и создание реперфузионных сетей. Есть проект по усилению таких сетей. Речь идет и о закупке ангиографического оборудования, и о построении качественной системы. Вводя эту программу и распределяя оборудование, мы опираемся на госпитальные округа. Например, оборудование будем ставить и в областные центры, и в центры госпитальных округов», – отметил Ковтонюк.