Больницы в Украине будут работать по новым стандартам - Минздрав

Создание госпитальных округов и автономизация медучреждений в рамках реформы здравоохранения требуют пересмотра требований к больницам 1 и 2-го уровней, эти изменения запустят необратимый процесс возрождения медицинской инфраструктуры и изменят философию функционирования больниц.

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Как отметили УНИАН в Минздраве, об этом шла речь во время совещания Минздрава Украины и Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

Ее участники обсудили нормативные документы, которые определяют принципы формирования и функции многопрофильных больниц, требования к мощностям по направлениям оказания экстренной медицинской помощи.

Как отметил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, в Украине создание округов происходит с разной динамикой.

"Те области, которые уже сформировали их, переходят к следующему этапу – избрание госпитальных советов и подготовки планов развития округов. Крайне важным является пересмотр требований к больницам интенсивного лечения и определение приоритетов для инвестиций. Сейчас в приоритете два инвестиционных проекта – строительство дорог, как медицинской инфраструктуры, и создание реперфузионных сетей. Есть проект по усилению таких сетей. Речь идет и о закупке ангиографического оборудования, и о построении качественной системы. Вводя эту программу и распределяя оборудование, мы опираемся на госпитальные округа. Например, оборудование будем ставить и в областные центры, и в центры госпитальных округов», – отметил Ковтонюк.