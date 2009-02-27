Игровые приставки вызывают покраснение кожи рук

Ученые обнаружили новое заболевание, связанное с многочасовой игрой на компьютере или игровой приставке. Они заметили, что у людей, которые проводят несколько часов за такими развлечениями, появляются покраснения на ладонях.

Подобные проявления врачи наблюдают на ступнях ног после интенсивной физической нагрузки. Специалисты пока не могут объяснить этиологию такого состояния, но предполагают, что оно может быть связано с постоянной травмой ладоней во время игры.

Исследование показало, что необычные покраснения на ладонях полностью исчезают через 10 дней после того, как люди перестают играть.

Специалисты предупреждают, что список заболеваний, вызванных многочасовыми играми за компьютером или игровой приставкой, постоянно пополняется. Врачи также обеспокоены и тем фактом, что все больше детей и взрослых страдают от различных болезней, которые являются следствием проведения большого количества свободного времени за компьютером.

Neboley