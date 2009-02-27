Во Вьетнаме зафиксирована вспышка птичьего гриппа

Еще в одной провинции на севере Вьетнама зафиксирована вспышка птичьего гриппа, и, таким образом, эпидемия уже охватила 11 провинций страны, сообщил сотрудник министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама. Ранее сообщалось о восьми провинциях.

По словам чиновника, в двух регионах провинции погибло большое количество уток, результаты проверки показали наличие в их крови вируса птичьего гриппа. После этого были уничтожены более 1460 уток и свыше 1000 утиных яиц.

Исходя из тенденции распространения инфекции, в ближайшее время эпидемия может охватить и другие провинции страны, сказал министр, передает агентство Синьхуа.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в одной из провинций страны, пользующейся большой популярностью у туристов, уже зарегистрирована одна человеческая жертва птичьего гриппа.

Правда.ru