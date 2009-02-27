Танцевать полезно для сердца

Врач из американского штата Колорадо, которая также является известной профессиональной танцовщицей, советует приобщаться к этому прекрасному искусству своим пациентам и их супругам

В результате регулярных занятий танцами улучшается не только настроение, но и здоровье, считает д-р Карла Мерфи, руководитель Уайт-Ридж, Колорадо. По ее мнению, ничто, кроме танцев, не способно так же эффективно и без особых нагрузок устранить негативные последствия плохого питания и сидячего образа жизни. Она часто рекомендует своим пациентам следовать ее примеру, тем более что он весьма показателен: в прошлом году на региональном танцевальном конкурсе д-р Мерфи выиграла 15 высших наград

Танец, утверждает д-р Мерфи, благотворно влияет на работу сердечной мышцы, улучшает осанку, вырабатывает чувство координации, изящество и грацию движений, укрепляет мышцы и суставы, повышает чувство мотивации и общего благополучия.

На пятом ежегодном Дне танца для здоровья – общенациональном мероприятии, обычно проводимом в конце февраля, будут представлены70 танцевальных обществ со всей страны, в том числе 102-летняя женщина, активно занимающаяся танцами.

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