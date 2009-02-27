Кофе повышает риск возникновения выкидыша

Беременным женщинам следует серьезно отнестись к выводам американских ученых. Они установили, что употребление даже небольшого количества кофеина на ранних сроках беременности может привести к выкидышу.

Ученые выяснили особенности рациона питания 1063 женщин, срок беременности которых составлял 1-2 месяца. Оказалось, что всего 200 мг кофеина в день может увеличить риск потери ребенка в 2 раза.

200 мг кофеина содержится в 3 чашках вареного кофе, 4 чашках растворимого или в 6 чашках чая.

Чтобы избежать печальных последствий, специалист из британского Королевского колледжа акушеров и гинекологов Пэт О`Брайен советует женщинам отказаться от употребления кофеиносодержащих напитков в первые 12 недель беременности.

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