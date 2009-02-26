Гнев опасен для жизни

Специалисты предупреждают, что сильные эмоции, такие как гнев, могут быть опасны для жизни. Приступы ярости влияют на ритмы сердечных колебаний и могут спровоцировать сердечный приступ.

Исследовав несколько пациентов с проблемами сердца, специалисты пришли к выводу, что сильные отрицательные эмоции могут привести к сердечному приступу и стать причиной смерти. «Если человек находится в постоянном стрессе, вероятность случайной смерти возрастает», - говорит один из исследователей.

При обследовании 62 пациентов с нарушениями ритма сердечной деятельности ученые установили, что сильные отрицательные эмоции и неприятные воспоминания вызывают нарушения функции сердечной мышцы. Более того, тесты показали, что в состоянии сильнейшего стресса 10% пациентов нуждались в экстренной медицинской помощи.

По статистике американского кардиоцентра, в США насчитывается более 400 000 смертельных случаев от внезапного сердечного приступа.