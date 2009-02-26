Любовь заставляет нас полнеть
Результат опроса 3000 женщин
Последнее исследование позволило установить, что вес женщины во многом зависит от фазы ее отношений с мужчиной. Так, за время одного романа женщина может как похудеть, так и сильно поправиться.
Исследователи установили, что среди большинства женщин в первую фазу романа наблюдается тенденция потери веса. А вот когда отношения уже становятся более-менее стабильными, дама начинает стремительно полнеть.
Эти данные подтвердил опрос, проведенный среди 3000 представительниц слабого пола. 70% опрошенных подтвердили, что именно таким образом происходят изменения их веса за время романа.
Ученым даже удалось подсчитать, каким именно образом происходит изменение массы тела дамы в определенные периоды ее жизни:
- период ухаживаний - женщина худеет на 2,5 кг
- стабильные отношения - женщина набирает 4,5 кг
- свадьба - женщина худеет на 3,6 кг
- беременность и рождение ребенка - женщина набирает 7 кг.
Passion.ru