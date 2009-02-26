Пассивным курильщикам грозит слабоумие

Согласно исследованию Университета Кембриджа (Великобритания) и Университета Мичигана (США), для некурящего человека вдыхание табачного дыма может закончиться слабоумием и другими формами ухудшения познавательных способностей.

Благодаря новому крупномасштабному изучению, эксперты установили, что влияние пассивного курения на здоровье гораздо вреднее и приводит к умственному снижению и другим неврологическим проблемам.

Медики проанализировали образцы слюны почти 5 тыс. некурящих взрослых на наличие котинина - вещества из никотина, которое может быть обнаружено в организме в течение 25 часов после воздействия вторичного табачного дыма. Врачи провели нейропсихологические тесты для оценки функций мозга и выявления когнитивных нарушений, сосредоточив особое внимание на памяти.

Как было установлено, некурящие люди, часто подвергающиеся действию сигаретного дыма, имеют нарушения умственной работы, когнитивную дисфункцию и расстройства мозговой деятельности, в совокупности ведущие к слабоумию. Помимо того, пассивное курение способствовало развитию сердечно-сосудистых заболеваний и провоцировало инсульт - условия, также связанные с мозговыми расстройствами сообщает МК.

Першоджерело