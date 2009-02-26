Вещество из перца чили способно уменьшать боль

Капсаицин – известный алкалоид, содержащийся в стручковых видах перца, чаще всего вызывает раздражение и чихание, но может и уменьшать боль. Новая работа, изданная доктором Фенг Квин и Джин Йао, раскрывает новую роль данного вещества, как рецептора боли, влияющего на определенные реакции.

Сенсорные системы легко приспосабливаются к сильным стимулам. Например, глаза привыкают при выходе из темноты кинотеатра солнечному свету снаружи. Могут ли приспосабливаться рецепторы боли или менять свои реакции (уменьшая чувствительность) – вопрос оставался нерешенным.

Капсаицин связывает рецепторы на клетках с нервными окончаниями и вызывает приток ионов кальция в нейроны. В конечном счете, нервная система интерпретирует данный каскад событий как боль или высокую температуру, в зависимости от источника стимуляции. Ученые ранее связали уменьшение боль с влиянием капсаицина на липид под названием PIP2, найденный в мембранах. Когда капсаицин наносится на кожу, то происходит сильное истощение PIP2 в мембранах.

«Рецептор открывает ворота нейронам», - говорят ученые. – «При стимуляции они открыты, и кальций проникает в клетки, и этот процесс называется десенсибилизацией. Болеутоляющее действие капсаицина, как мы полагаем, использует процесс десенсибилизации. Однако почему проникновение кальция приводит к потере чувствительности нейронов, не было ясно».

Масло капсаицина продается для устранения боли в мышцах и суставах, при таких болезнях, как артрит или фибромиалгия.

Комбинируя электрические и оптические измерения, авторы сумели связать истощение PIP2 и десенсибилизацию рецептора. Они доказали, что рецептор полностью функционален после десенсибилизации – хотя чувство боли уменьшается по сравнению с ощущением от того же раздражителя, но без концентрации капсаицина.

«Другими словами, рецептор не уменьшает чувствительность, как таковую, но реакция на раздражитель смещается. Эта собственность и называется адаптацией, которая позволяет рецептору непрерывно отвечать на различные раздражители с различным диапазоном концентрации капсаицина», - поясняют авторы.

Таким образом, интенсивность боли зависит от опыта перенесенной боли.

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