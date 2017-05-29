Нацполиция с начала года получила более 2 тыс. заявлений об исчезновении детей

Национальная полиция Украины с начала 2017 года получила 2298 заявлений об исчезновении детей.

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Об этом сообщается на странице Нацполиции в Facebook.

"В течение пяти месяцев 2017 года в полицию поступило 2298 заявлений и сообщений об исчезновении детей. По результатам проведенных мероприятий сотрудники полиции разыскали 2273 детей и вернули их родителям", - говорится в сообщении.

Полиция проводит мероприятия, направленные на установление местонахождения 67 детей, из них 25 исчезли в 2017 году.