В Украине снизился производственный травматизм

Госгорпромнадзор Украины отмечает снижение производственного травматизма.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре ведомства, на предприятиях Украины в январе 2009 года было смертельно травмировано 48 человек, что на 24 случая меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более всего случаев смертельного травмирования в январе произошло в угольной отрасли - 13 случаев, социально-культурной сфере - 9, агропромышленном комплексе - 8, горнорудной и нерудной промышленности - 4, строительстве - 4, металлургии - 4, транспорте - 3, а также в химической промышленности, жилищно-коммунальном хозяйстве и газовой промышленности – по одному случаю.

В Госгорпромнадзое уточнили, что с начала января в стране произошло 18 групповых несчастных случаев, в которых пострадало 56 лиц, в том числе 8 смертельно и произошло две аварии, в которых пострадало 13 лиц, в том числе 1 смертельно. Причиной групповых несчастных случаев стали дорожно-транспортные происшествия (10 случаев), вспышка метана (3 случая), падение предметов на потерпевших, пожар, обрушение породы, травмы, нанесенные посторонними лицами (по одному случаю).

Госгорпромнадзор также констатирует рост травматизма в Луганской, Ровенской, Черкасской, Волынской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Херсонской, Хмельницкой областях.

В ходе проверок должностными лицами Госгорпромнадзора в январе 2009 года выявлено 164703 нарушения нормативно-правовых актов об охране труда. Наложено 6053 штрафа, из них 2084 - на руководителей предприятий. Приостановлены работы на 13592 единицах оборудования. Следственным органам за нарушение законодательства об охране труда направлено 164 материала.