В Боливии свирепствует эпидемия лихорадки денге

Эпидемия лихорадки денге свирепствует в южноамериканской республике Боливия. По данным замминистра здравоохранения Альберто Ногалеса, жертвами этого опасного заболевания стали уже 19 человек, а число заболевших классической формой денге достигло 30 тысяч.

В связи с масштабами распространения инфекции Альберто Ногалес намерен рекомендовать главе государства Эво Моралесу объявить в стране чрезвычайное положение.

Вспышка лихорадки денге стала самой крупной за последние годы не только в стране, но и во всем южноамериканском регионе. В 2007 году в Парагвае подобная эпидемия унесла жизни 17 человек. Число заболевших составило тогда 27 тысяч человек. В стране на два месяца была объявлен режим ЧС.

Эпидемиологическая обстановка в Боливии выглядит более серьезной. Вспышки инфекции уже отмечены за пределами страны в приграничных зонах в Аргентине и Парагвае.

Лихорадка денге - острое вирусное заболевание, сопровождаемое высокой температурой, менингитом, воспалением суставов, мышечными спазмами и сыпью. Его переносчиками являются комары. Особенно опасной является геморрагическая форма заболевания, которая нередко заканчивается летальным исходом. Вакцины от лихорадки денге не существует.

"Завтра"