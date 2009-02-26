Алкоголь может стать причиной рака у женщин

Низкое и умеренное потребление алкоголя женщинами достоверно приводит к повышению частоты рака и связано с 13% всех случаев рака молочной железы, печени, прямой кишки, и верхнего пищеварительного тракта и дыхательных путей.

Наоми Аллен из Оксфордского университета и соавторы публикации в Journal of the National Cancer Institute подвели итоги эпидемиологического исследования, проводившегося 12 лет и насчитывавшего аж 1 280 296 участниц – монарших подданных. За период наблюдения более 7 лет было зарегистрировано 68 775 новых случаев онкологических заболеваний.

Один стакан спиртного в день добавлял к средней частоте, а это 118 случаев рака на 1000 женщин ещё 15 диагнозов: 11 рака молочной железы, 1 случай рака ротовой полости и глотки, и по 0,7 на пищевод, гортань и печень. С учетом того, что в развитых странах привычка выпивать по чуть-чуть за ужином или обедом весьма распространена, то на долю спиртного по оценкам ученых приходится 13% всех случаев рака у женщин.

Разницу для спиртного разного качества и вида найти не удалось. И хотя у авторов отсутствует надежная причинно-следственная связь, которая могла бы объяснить этот феномен и безоговорочно доказать роль спиртного, эпидемиологическая статистика говорит сама за себя.

Этой работой Аллен может поставить серьезную точку в споре противников и сторонников умеренного потребления алкоголя: несмотря на доказанный положительный эффект на сердечно-сосудистую систему и потенциальный эффект в профилактике метаболического синдрома, такая частота онкологических заболеваний сводит все старания на нет, по крайней мере для женщин. «Газета.Ru»

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