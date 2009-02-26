Как предотвратить потерю слуха

Витаминные добавки, содержащие антиоксиданты бета каротин, витамины С и Е и минеральный магний, способны предотвратить потерю слуха, показали лабораторные тестирования на животных. В первом эксперименте витамины защитили морских свинок от четырёхчасового воздействия 110-децибел шума - уровня, аналогичного громкому рок-концерту. Во втором эксперименте витамины остановили повреждение слуха у мышей после воздействия одного громкого шума.

Отоларингологи Университета Флориды /США/ считают, что такой витаминный коктейль в скором времени можно будет успешно использовать и для защиты слуха людей, так как изученные вещества безопасны для долгосрочного применения и ранее уже доказали свои положительные свойства для глазного здоровья.

Врачи считают, что витамины могут служить эффективным профилактическим средством от временной, а затем и постоянной потери слуха. Временная потеря слуха обычно возникает после действия громких шумов /например, при прослушивании музыки в плеере на максимальной громкости/ и длится в течение нескольких часов или дней. Только в Америке около 26 млн. человек имеют подобные нарушения работы клеток внутреннего уха. В настоящее время медики намерены провести исследование действия витаминов среди студентов, работников фабрик и военнослужащих, которые чаще всего страдают от слуховой дисфункции.