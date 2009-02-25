Кошки снижают риск заболевания сердца в 3 раза

Ученые из Университета в Миннесоте доказали: домашние животные снижают риск развития сердечных заболеваний почти в 3 раза. Люди, в чьих домах живут кошки, легче переживают стресс и меньше подвержены беспокойству.

Наблюдение за 4500 американцами в возрасте 30-75 лет показало, что владельцы кошек в 3 раза меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний и на 40% реже умирают от сердечного приступа.

Подлинные причины этого феномена ученым установить не удалось, однако они выдвинули предположение, что, скорее всего, общение с животными помогает людям легче пережить стрессовые ситуации

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