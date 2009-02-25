Киевские медики начинают акцию протеста

26 февраля в Киеве предприниматели и медики начинают бессрочную всеукраинскую акцию протеста против действий городской власти.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители малого и среднего бизнеса, грузоперевозчиков и пассажироперевозчиков Киева и Киевской области, предпринимателей сферы ритуальных услуг и медицинской сферы.

Так, в пресс-конференции приняли участие председатель Национального комитета спасения бизнеса Валерий ЧЕРНЕНКО, председатель Киевского профсоюза работников здравоохранения Лариса КОМАРОВСКАЯ, представитель общественной организации “Правозащита” Татьяна ПЕТРЕНКО и представитель Ассоциации независимых предпринимателей в сфере ритуальных услуг “Мемориал” Денис ОСАДЧИЙ. Они заявили об антиконституционных действиях Киевсовета и Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО, и объявили ему вотум недоверия.

По словам В.ЧЕРНЕНКО, сейчас ситуация в сфере бизнеса ухудшилась, и является сложной, как никогда ранее.

“Власть идет на несущественные уступки, практически блокируется любое решение, которое предлагается предпринимателями, и системные нарушения закона, требований предпринимателей приводят к чрезвычайно сложной ситуации в бизнесе. Уничтожается бизнес, уничтожаются целые отрасли”, - подчеркнул он.

“Мы начинаем 26 числа всеукраинскую забастовку на основе киевской организации из-за нарушений законодательства и условий ведения бизнеса в городе Киеве. Это основа нашей завтрашней акции”, - проинформировал В.ЧЕРНЕНКО.

По его словам, в ней примут участие представители 23 ассоциаций разных сфер бизнеса столицы, в частности, в свою защиту планируют выйти более 10 тысяч предпринимателей. Также приглашены присоединиться к акции организации из регионов, имеющие аналогичные проблемы. Как проинформировал В.ЧЕРНЕНКО, уже подтвердили участие в столичном протесте предприниматели Днепродзержинска, Львова, Днепропетровска, Донецка.

“Это не единичные примеры (в Киеве – УНИАН), как уничтожаются отрасли, например, перевозок, медицины и тому подобное. Если мы не поймем, что сила нашего общества находится именно в нас, что мы – люди – является носителями власти, что мы, наконец, должны сказать “нет” этой власти и остановить ее, то мы не сможем ее никогда остановить, если не объединимся”, - подчеркнул В.ЧЕРНЕНКО.

Т.ПЕТРЕНКО, которая занимается, в частности, проблемами предпринимателей, связанными с размещением малых архитектурных форм, заявила, что городская власть издает несогласованные между собой распоряжения, которые ставят под сомнение все оформленные разрешения. Она при этом отметила, что любые споры относительно договоров между предпринимателями и властью должны решаться в Третейском суде.

“Акция у нас организуется достаточно серьезная. Нам уже надоело выходить на 1-2 дня на несколько часов. У нас готовы палатки – достаточно серьезные палатки, в которых можно жить. У нас уже заказана полевая кухня”, - проинформировала Т.ПЕТРЕНКО.

По ее словам, жить под стенами мэрии представители бизнеса собираются до тех пор, пока не будут решены все вопросы. Вместе с тем, она выразила надежду, что все эти вопросы могут быть решены на протяжении одного завтрашнего дня, даже несмотря на то, что сессия Киевсовета отменена. Т.ПЕТРЕНКО рассказала, что уже направлены обращения к разным фракциям, чтобы сессия таки состоялась. Если же удовлетворение требований будет затягиваться, то отдельно предусматривается направить колонну людей к Секретариату Президента “с конкретными требованиями относительно Киевского городского председателя”, сообщила она.

От имени 90 тысяч медиков города Киева Л.КОМАРОВСКАЯ заявила: “Медики города Киева хотят, чтобы их услышали пациенты, что они не враги. Нет финансирования”. По ее словам, с начала прошлого года им была объявлена “война” со стороны городской власти, произошла четырехкратная задержка выплаты заработной платы, с середины года начали расти долги по статьям, предусматривающим средства на медикаменты, питание, средства потребления и электроэнергию. В этот год сфера медицины города перешла с долгами по этим статьям в сумме 310 млн. грн.

“Уверенности, что погасят эти долги, у нас нет. Потому мы вместе с предпринимателями 26 числа выходим к мэрии. Мы хотим, чтобы власть Киева услышала медиков”, - сказала Л.КОМАРОВСКАЯ.

По словам Д.ОСАДЧЕГО, городская власть создает свою монополию на рынке ритуальных услуг, которая уничтожит конкуренцию на нем и не даст возможности многочисленным частным предпринимателям осуществлять свою деятельность в этом направлении. “Выходит, уничтожается малый бизнес как таковой. Нас убирают с рынка”, - сказал он.

В свою очередь, В.ЧЕРНЕНКО отметил, что перевозчики не будут блокировать своими машинами проезд по городу.

“Это страшилка, которой пугают сейчас общество, что грузовики заедут в Киев и все остановится. Я могу вам уверено сказать, что этого не будет. Лишь по той простой причине, что перевозчики являются законопослушными гражданами своего государства, а в нашем законодательстве не предусмотрено двигаться по центральной части города на грузовике, во-первых. По второе, блокировать - ничего не решит. Потому мы будем принимать участие в акции как обычные граждане”, - пояснил В.ЧЕРНЕНКО.

Акция протеста начнется возле мэрии в 9.00.