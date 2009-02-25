Лазерные принтеры вредны для сердца

Австралийские ученые пришли к выводу, что лазерные принтеры могут быть опасны для здоровья человека. Потенциально угрозу создает каждое третье печатающее устройство.

Исследования показали, что лазерные принтеры излучают вредные для здоровья человека частицы, которые сначала негативно сказываются на дыхательной системе, а затем - на сердечно-сосудистой.

Вредные вещества выделяются в процессе печати - в тот момент, когда красящий состав соприкасается с бумагой. В результате химической реакции образуется определенный газ, при вдыхании которого происходит раздражение дыхательной, а затем и сердечно-сосудистой систем.

Специалисты советуют тем, кому приходится часто работать с лазерными принтерами, ставить эти устройства дальше от своего рабочего стола и как можно чаще проветривать помещения, где осуществляется печать.

Passion.ru