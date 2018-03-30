Голос — это наше «я»

В своем романе «Тавро Кассандры» Чингиз Айтматов говорит о даре голоса как о несравнимой возможности выразиться, высказать словами то, что чувствуешь, думаешь, что тебя волнует. Особенно — если речь идет о негативных эмоциях. Герой его романа вдруг приходит к выводу, что киты, которые время от времени выбрасываются на берег океана, чтобы умереть, делают это из-за того, что не могут выразить свои эмоции, связанные с негативным влиянием человека на природу. Людям повезло — у них есть слово, речь, голос...

Тем, для которых разговаривать так же просто, как и дышать, трудно понять людей, которые вдруг не могут этого делать — из-за разных причин. Но голос можно восстановить. Как правило, это удается, считает реабилитолог-фонопед, к.п.н., член президиума Российской академии Голос, представитель в Украине Тамара МИЛОЧЕНКО. Она 40 лет работает в Государственном учреждении «Институт отоларингологии им. проф. О.С. Коломийченко АМН Украины» (директор Института Д.И. Заболотный). Защитила диссертацию на тему: «Слухопротезирование позднооглохших». А затем занялась работой по восстановлению нарушенного голоса методом речевой фонопедии. Первые знания по фониатрии и фонопедии она получила от своего учителя, д.м.н. В.А. Триноса, а после его смерти совершенствовала свое мастерство с к.м.н. Л.А. Триносом. Они оба имели два высших образования — медицинское и консерваторское (отделение вокала).

За время своей работы у Тамары Милоченко появилось много учеников и с каждым годом умножается количество благодарных пациентов. Возможность снова говорить воодушевляет бывших больных на сочинение стихов. Их у Тамары Григорьевны целый сборник. С Тамарой МИЛОЧЕНКО — интервью о том, как сберечь такую важную способность человека — говорить, и говорить красиво.

— Тамара Григорьевна, что такое голос с точки зрения фонопеда?

— Голос — это совокупность самых разнообразных по частоте, интенсивности и тембру звуков, издаваемых человеком с помощью голосового аппарата, т.е. гортанью. Человеческий голос — явление уникальное. Это бесценный дар, благодаря которому человек получает возможность выражать свои мысли, общаться с окружающими его людьми, добиваться признания в обществе, делать карьеру. Но звуковая энергия голоса невелика. Если человек непрерывно будет говорить, то он лишь за 100 лет произведет количество тепловой энергии, необходимой для того, чтобы сварить чашку кофе. А слышимость голоса определяется особенностями голосового аппарата, который принято делить на три части в соответствии с их особым функциональным назначением: гортань с голосовыми складками и органы дыхания являются энергетическим отделом голосового аппарата, резонаторная система — это верхние и нижние резонаторы. За счет верхних резонаторов (рот, глотка, нос, придаточные пазухи носа — гайморовые, лобные) голос становится звонким, легким, «полетным» и распространяется на большое расстояние. За счет нижних резонаторов (трахея, бронхи, легкие, диафрагма) голос приобретает силу, мощь и, как говорят вокалисты, «металл». Когда-то одна оперная дива, народная артистка СССР нам такую фразу сказала: «металл в голосе — деньги в кармане».

— Чем отличается мужская гортань от женской?

— Длина голосовых складок у мужчин равна 20—22 мм., у женщин — 18—20 мм. Голосовая щель при вдохе открыта до 8 мм. Диапазон частот голоса мужчины: бас — 80-340 Гц, баритон — 96—426 Гц, тенор — 128—512 Гц. Диапазон частот женского голоса: контральто — 170—680 Гц, меццо-сопрано 216—864 Гц, сопрано 5256—1024 Гц. Длина голосовых складок: у тенора 15—17 мм, ширина 2,5—3 мм, у баритона 17—20 мм, ширина 3-3,5 мм у басов — 19—22 мм, ширина 3,4—4,5 мм.

— Какие больные попадают к вам на реабилитацию голоса, и какова причина их заболеваний?

— Причин потери голоса много. Это и функциональные нарушения: афония — полная потеря голоса, дисфония — частичная потеря голоса (паретическая и спастическая), мутационная дисфония, фонастения.

К органическим нарушениям голоса относятся парезы, параличи гортани, которые бывают травматическими — например, после операции на щитовидной железе, легких, сердце, бывают после черепно-мозговых травм, после перенесенного гриппа.

Парез или паралич голосовых складок можно наблюдать при чрезмерном смехе, крике, при сильном надрывном кашле. (Скорость воздуха в трахее достигает скорости звука — около 320 м/сек, на уровне гортани она снижается до скорости урагана — около 45 м/сек, на уровне губ — примерно 7 м/сек.) Параличи гортани бывают и центрального происхождения. В моей практике был такой случай. Ребенок в течение года не видел отца (тот был на заработках), подбежал к нему сзади и крепко обнял за шею, у отца — парез голосовых складок.

Были у меня и пациенты из серии «вор в законе»: по его словам, он пришел на кладбище к отцу, а там, видимо, его дружки и резанули по шее — в итоге паралич половины гортани. Были пациенты после суицида, им спасли жизнь, но не спасли голос. Был красивый юноша, на которого в машине красивые девочки набросили веревочку, он от них вырвался, но получил паралич гортани.

— Часто ли бывают случаи, когда вы восстанавливаете голос после психических травм?

— Да. Таких больных много. Стресс — это эмоциональное реагирование на ситуацию. Может иметь место испуг, смерть ближнего, измена мужа, неприятности на работе. Например, такой случай. Мама приехала проведать дочь, которая училась в институте. Они переходят дорогу на «зебре» вместе с сокурсницей дочери, и у мамы на глазах машина убивает дочь. Для мамы это было страшное потрясение, и она, вскрикнув, — моментально потеряла голос и сознание. Лечение не дало результата. Я применила все методики и свои знания, которые получила на курсах в научно-исследовательском Институте общей и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, а также в научно-исследовательском институте курортологии и физиотерапии, где овладела различными методами лечебного массажа и лечебной физкультуры (аутотренинг, психоанализ, точечный массаж по Шиацу, вспомнила все, чему меня учил Виктор Андреевич Тринос), и восстановила ее голос. Мне потребовалось целых две недели, хотя обычно голос при афонии восстанавливаю одномоментно.

Еще об одном случае хочу рассказать. Мать с двумя детьми смотрели телевизор, дверь в комнату была закрыта. Они почувствовали запах дыма. Оказалось, что муж поджег входную дверь. Мать с детьми бросилась на балкон и сильно, громко крикнула: «Спасите!» — и моментально потеряла голос. Голос я ей восстановила и спросила: вы и теперь будете с ним жить? Что, вы думаете, она мне ответила? «Да, буду, у меня же двое детей». Больше она не появлялась. А при функциональных нарушениях голоса причиной могут быть и желудочно-кишечные заболевания, заболевания щитовидной железы, заболевания половых органов у женщины (аднекситы, поликистоз яичников, нарушение менструального цикла). Среди больных с функциональными нарушениями голоса встречаются агрованты, симулянты. Но есть ряд методик, по которым специалист распознает эти уловки.

Были у меня и двое транссексуалов. Прежде чем этих мужчин превратить в женщин, и чтобы они прошли медицинскую комиссию, надо получить голос высокого звучания, т.е. почти женский.

Я хочу вам рассказать еще об одном функциональном нарушении голоса — это мутационная дисфония, которая наблюдается у юношей 13—17 лет. Голос высокий, фальцетный, отмечаются вегетативные расстройства (потливость, вульгарные угри, лабильность психики, стеснительность). В этиологии мутационной дисфонии играют роль гормональные изменения, проявляющиеся задержкой полового развития, как отмечет Ю.С. Василенко в своей книге «Голос». Лечение амбулаторно и в стационаре не дает результата. И только на приеме фонопеда можно одномоментно восстановить нормальный голос — будет это тенор или баритон, или бас. Надо сказать, что у здорового человека гортань находится на уровне 4-5 шейного позвонка. В пожилом возрасте гортань находится на уровне 6-7 шейного позвонка. Чем ниже гортань, тем грубее голос.

И к функциональным нарушениям голоса относится фонастения, чаще всего встречающаяся у профессионалов голоса: педагоги, телефонисты, диспетчеры, актеры, священнослужители, монахи и монашки, поющие не свойственным им голосом. Им, кроме речевой фонопедии, назначаем медикаментозное лечение. Это длительный период восстановления голоса. Следует отметить, что к нам обращаются эстрадные певцы с «узелками» голосовых складок. Они поют гортанью, не направляя звук в «маску», поют и в холодную погоду, и в ресторане — в шуме и дыму, хотят перепеть свой оркестр. А ведь громкость музыки составляет в среднем 120 дБ. Неблагоприятно сказывается на голосе прослушивание рок-музыки через наушники. На качество голоса влияет разговор в шумной обстановке. Если уровень шума 60-65 дБ, человек говорит громче, а если шум в 75 дБ, то людям приходится кричать. Повышение шума на 20 дБ приводит к повышению голоса на 10 дБ. Влияет на качество голоса и шум промышленных объектов, и сельскохозяйственных машин.

Самой трудоемкой работы по восстановлению голоса требуют больные после удаления гортани при онкопатологии (мы называем — псевдоголос). Фонотерапия таких больных длительная и трудная, требуюет концентрации внимания и терпения. Во время занятий необходимо выработать новое функциональное образование в пищеводе — псевдоголосовую щель. Оптимальная дислокация псевдоголосовой щели является С5-С6 грудного отдела позвоночника, протяженность ее — до 3,5 см, и ниже псевдоголосовой щели — наличие воздушного пузыря. Некоторые больные добивались отличных результатов образования пищеводно-глоточного голоса и продолжали свою трудовую деятельность.

— Бывают ли случаи, когда голос восстановить не удавалось?

— Да. В моей практике это единичные случаи, но очень сложные. У таких больных не только нарушение голоса, но и центральной нервной системы, и заболевание внутренних органов. Случай после отравлений мышьяком, второй случай — отравление литием. Встречались больные с поражением ядер продолговатого мозга. Эти люди с бесшепотной речью только шевелят губам (афония), так называемые больные с бульбарными явлениями. Такие больные направляются к соответствующим специалистам. Не всем пациентам можно восстановить и псевдоголос.

— Что бы вы могли сказать о гигиене голоса?

— Самое главное — должна быть просветительская работа. Это брошюрки, листовочки, ряд лекций педагогам. Вот основные правила, которых должен придерживаться каждый, для кого голос — орудие производства: говори с подходящей высотой тона, ориентируясь больше на низкий голос, чем на высокий, не кричи, громко не говори, не говори слишком быстро или слишком медленно, оцени аудиторию, где будешь выступать. Педагоги после окончания работы должны в течение двух-трех часов избегать продолжительных разговоров. В холодное время года эти люди не должны сразу выходить на улицу. После голосовой нагрузки необходимо оставаться в помещении 15—20 мин. У профессионалов голоса должны быть в здоровом состоянии нос, околоносовые пазухи, миндалины, гортань. Нужно избегать стрессовых ситуаций. Нельзя перенапрягать голос во время менструаций, т.к. в этот период голосовые складки особо ранимы.

Лица голосовой профессии чаще пользуются не носовым, а ротовым дыханием. В результате этого неувлажненный и неочищенный воздух оказывает высушивающее действие на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, в том числе и голосовых складок. Несколько рекомендаций для полоскания горла. Полоскать можно настоем ромашки, отваром шалфея, вдыхать пары минеральной воды, закапывать через нос растительные масла, полоскать морской водой. При сухости голосовых складок имеет место постоянный кашель, который может быть при пищевой аллергии. Нужно следить за состоянием желудочно-кишечного тракта, проходить осмотры эндокринолога, а женщинам — гинеколога, следить за своим давлением, а курильщикам и любителям Бахуса — уменьшить дозы алкоголя и выкуренных сигарет.

А еще хочу сказать: очень важен мир в семейной жизни. Там, где счастливая, благополучная семья — нет ни стрессов, ни дисфоний, ни афоний. В моей практике был такой случай. Приходит муж моей пациентки и просит, чтобы я подольше не восстанавливала ей голос, т.к. дома теперь тихо, никто громко не говорит, не кричит. Другой случай — когда я голос восстановила женщине, она просит об этом не говорить мужу, т.к. дома к ней стали хорошо относиться, жалеют ее. Дома шепчет, а ко мне ходит под предлогом «долечивания».

Я хочу обратиться к любителям телевизионных шоу, которые путешествуют по всем каналам, эти передачи сопровождаются скандалами, криками, грубейшим нарушением этики общения. Эти передачи негативно влияют на центральную нервную систему. Слушайте легкую музыку, смотрите передачи о природе, о животных. Любите своих близких. Не ввязывайтесь в полемику о кризисе, о политике, о голоде — и будете всегда здоровы. Мы переживем этот период. И, как говорят мои священнослужители, — «Бог вам в помощь».

Оксана Миколюк, День