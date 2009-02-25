Сны передаются по наследству

Изучение генетики сна у лабораторных животных привело к пониманию механизма человеческого сна, открыло последствия от его нарушений. Новое исследование в государственном университете Северной Каролины показывает, что плодовая мушка запрограммирована на сон с различной структурой.

Данное исследование проводилось на 40 различных видах мухи дрозофилы. В среднем, мужские особи спали больше, чем женские, также склонялись к дневному сну, и отличались больше активность после пробуждения. Женщины, в свою очередь, ложились спать чаще, потому больше подвергались нарушениям сна.

Ученые нашли почти 1 700 генов, связанных с характером сна у плодовых мушек, сообщают доктора Труди Маккей, Уильям Нейл Рейнольдс (профессор университета генетики и энтомологии), и доктор Сюзан Харбисон, ученый из лаборатории Маккея. Многие из найденных генов раньше не связывали со сном.

Плодовые мушки в пределах каждого из 40 видов были гомозиготными, но отличались друг от друга. Стеклянные трубы с одной плодовой мушкой и ее пищей помещались в машину, использующую инфракрасные датчики для контроля деятельности мух. Пятиминутное бездействие оценивалось как сон.

Исследование показало, что некоторые гены влияют на продолжительность сна. Проверка мутаций в этих генах показала влияние на длительность, а также были обнаружены совокупности генов, влияющие на характер сна.

«Мы узнаем, как группы связанных генов влияют на то или иное поведение, и теперь видим связь данных характеристик на молекулярном уровне», - сказал автор исследования.

Neboley