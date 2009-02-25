Завершается программа ЕК и ООН по предотвращению незаконного оборота наркотиков

В Украине, Молдове и Беларуси завершается реализация совместной программы Европейской комиссии и Организации Объединенных Наций по предотвращению злоупотреблений наркотиками и борьбе с незаконным оборотом наркотиков (БУМАД).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом было объявлено на заключительной конференции БУМАД, которая проходит сейчас в Киеве.

«Результаты деятельности программы БУМАД внесли весомый вклад в улучшение национальных мероприятий по проблемам оборота наркотиков. В частности, в рамках программы созданы мониторинговые центры за наркотиками, которые играют важную роль в сборе данных о наркотиках и формировании политики, направленной на борьбу с незаконным оборотом и злоупотреблениями наркотиками», - отметил глава представительства ЕК в Украине Жозе Мануэль ПИНТУ ТЕЙШЕРА.

В свою очередь координатор системы ООН в Украине Френсис О’ДОННЕЛЛ подчеркнул, что текущие достижения программы БУМАД, а также общая наркотическая ситуация в Украине, Молдове и Беларуси показывают, что, несмотря на некоторые положительные изменения, объем нерешенных проблем продолжает оставаться значительным.

«Все это заставляет все заинтересованные стороны твердо верить в то, что дальнейшая поддержка начатых мероприятий в рамках программы БУМАД обеспечит ценный вклад в международную борьбу с наркотиками», - сказал Ф.О’ДОННЕЛЛ и отметил, что, несмотря на завершение реализации программы, ООН будет продолжать всячески содействовать в борьбе с наркотиками в Украине.

В то же время Ф.О’ДОННЕЛ констатировал, что, по его оценкам, в ближайшее время следует ожидать ухудшения ситуации с незаконным оборотом наркотиков и злоупотреблениями наркотическими веществами. Он это объяснил негативными последствиями экономического кризиса, из-за которого многие люди будут пытаться уходить от действительности, злоупотребляя алкоголем и наркотиками, а международная организованная преступность увеличит предложения наркотиков на нелегальном рынке.

В свою очередь первый заместитель руководителя Департамента борьбы с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины Олег ШУТЯК отметил, что реализация программы Европейской комиссии и ООН внесла значительный вклад в борьбу по противодействию наркотикам в Украине.

В частности, О.ШУТЯК сообщил, что за годы действия программы в Украине было выявлено и конфисковано больше одной тонны героина афганского происхождения, что является самым большим достижением не только за годы существования независимой Украины, но и за время борьбы с наркотиками в Советском Союзе.

О.ШУТЯК обратился к представителям международных организаций с просьбой продолжить предоставление технической, финансовой, учебно-методической помощи украинским институтам, занимающимся борьбой с незаконным оборотом наркотиков.

***Начиная с 2003 года в соответствии с договоренностями между правительствами Украины, Беларуси и Молдовы, а также соглашением между ЕК и Программой развития ООН, реализуется Программа по предотвращению злоупотребления наркотиками и борьбе с незаконным оборотом наркотиков (БУМАД).

Бюджет оказанной технической помощи составил около 11 млн. дол. на территории всех трех стран, в частности, в Украине – около 4 млн. дол.

Сейчас программа завершается, поскольку Еврокомиссия прекращает выделение средств.