Как ухаживать за кожей в холода

В конце зимы все чаще приходится ловить себя на мысли, как хорошо было бы снять ворох одежды и дать телу подышать. Между тем тело, спрятанное под грудой ткани, требует заботы и ухода не меньше, чем лицо, пишет she.

Зимой кожа практически не дышит. Поэтому предпочтительнее носить белье из натуральных тканей. От постоянного контакта с одеждой и низкой влажности кожа тела тоже становится суше и может начать шелушиться, особенно на локтях и коленях. Эти участки тела требуют особого ухода. Смазывайте их питательным кремом в дополнение к регулярному использованию молочка для тела.

Соблазн погреться в горячей ванне после холодной улицы очень велик. Но для кожи совсем не полезен. Горячая вода еще больше истончает защитный липидный слой, тем самым повышая сухость кожи. Поэтому отдавайте предпочтение душу, а если принимаете ванну — не делайте из нее термальный источник и не находитесь в воде более 15 минут.

Выбирая крем для тела, останавливайтесь на продуктах с содержанием натуральных растительных масел. Минеральное масло, которое также зовется парфюмерным (смотрите состав), не увлажняет кожу, а всего лишь препятствует испарению из нее уже имеющейся влаги. А заодно мешает кожному дыханию.

Ухаживайте за руками. Забота о них не должна ограничивается маникюром. Полезны горячие масляные компрессы или можно, как вариант, просто намазать руки маслом, пусть даже оливковым, надеть хлопчатобумажные перчатки и лечь спать.

Не стоит забывать о витаминах — они являются основной составляющей частью ферментов, под «наблюдением» которых происходят все обменные процессы в организме, в том числе и обновление клеток. Нехватка витаминов провоцирует плохой вид кожи. Потому, если у вас нет противопоказаний, принимайте внутрь витаминный комплекс, особенно обратите внимание на витамины А и Е.

Увлажняйте воздух квартиры. Как ни странно, но у многих проблемы с излишне сухой кожей тела в холода устраняются после установки увлажнителя воздуха.

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