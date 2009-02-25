В Израиле открыт навязчивый синдром молитвы

Три случая зафиксированы в последнее время в столице Израиля в среде ультраортодоксальной общины.

Профессор Давид Гринберг, заведующий клиникой душевного здоровья и докторр Авигдор Бунчак, клинический психолог, работающий с общиной "харедим", изучил это явление. Медики разработали специальные методы, позволяющие помочь страдающим от синдрома.

Обсесивный синдром проявляется в повторяющейся десятки раз одинаковой молитве. В одном из случаев 18 летний юноша страдал им семь лет, и он сопровождался обсесивным мытьем рук. В другом – 24-летний отец семейства страдал навязчивым синдромом молитвы два года.

Профессор Гринберг объясняет, что у его пациентов роились навязчивые мысли "правильно ли я молился?", "была ли моя направленность достаточной?" и т. п., что приводило к непрестанному повторению молитв.

Специалисты определяют обсессивный синдром (синдром навязчивости) как состояние с преобладанием в клинической картине чувств, мыслей, страхов, воспоминания, возникающих помимо желания больных, но при сознании их болезненности и критическом отношении к ним. Несмотря на понимание бессмысленности навязчивостей, больные бессильны в своих попытках преодолеть их.

Известен также "иерусалимский синдром" - относительно редкое психическое расстройство, вид мании величия, при котором турист или паломник, находящийся в Иерусалиме, воображает и чувствует, что он владеет божественными и пророческими силами и как будто является воплощением определённого библейского героя на которого возложена пророческая миссия по спасению мира, сообщает израильский "Курсор".

Першоджерело