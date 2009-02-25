Украинки чаще рожают после 30

Украинки начали перенимать моду европеек на рождение детей после 30 лет. «В структуре рождаемости доля молодых мам уменьшилась, а вот более зрелых увеличилась. Частота рождения детей после 30 лет за последние 7 лет в среднем возросла в полтора раза», — рассказывает заведующая отделом проблем качества демографического процесса Института демографии Ирина Курило, пишет «ForUm». Старший сотрудник отдела Светлана Аксенова рассказывает, что на 2001 год на 1 тыс. женщин возрастом от 35 до 39 лет приходилось 9 рожениц, а возрастом 30—34 года — 28 рожениц. Но уже на 2007 год эти цифры возросли до 17 и 45 соответственно.

«Это связано с тем, что многие женщины сейчас сначала стремятся получить высшее образование и построить карьеру, а уже потом рожать ребенка», — говорит Курило. В дальнейшем, по словам демографа, тенденция будет только возрастать, а средний возраст матери при рождении с годами будет увеличиваться. «В Украине средний возраст для рождения 26 лет. В Германии — 29,5, во Франции — 29,7, в Финляндии — 30 лет. И украинки будут догонять европеек», — говорит Аксенова.

Врачи к такой моде относятся с опаской, предупреждая, что роды после 30 лет могут повредить как здоровью ребенка, так и здоровью матери. «Самый оптимальный возраст для родов — это 25—32. Когда женщина рожает после, у нее могут усугубиться гипертонические болезни, сахарный диабет и, конечно, ей сложнее реабилитироваться. При родах после 35 лет в 3—4 раза увеличивается вероятность, что ребенок появится на свет с болезнью Дауна», — рассказывает заведующий акушерским отделением родильного дома №2 Александр Ярмола. А вот психологи придерживаются другой точки зрения. По словам психолога-консультанта Елены Чистяковой, как матери такие женщины более заботливы и состоятельны: «В тот момент, когда они рожают, они точно знают, что этот ребенок необходим им. Они как бы со временем доходят до этого».

Мамы признают, что важный фактор при решении завести ребенка — финансовое благополучие, ведь «детородных», которых выделяет государство, на все не хватает. «Я давно хотела ребенка, но не решалась на такой шаг до того, как не поняла, что у меня хватит средств прокормить, одеть, выучить его, — рассказывает нам 35 летняя Катерина, родившая своего первенца год назад. — Я не жалею, что родила поздно. Зато теперь мне не надо думать, за какие деньги купить еду и одежду, коляску и кроватку».

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