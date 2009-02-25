Какое питание поможет избавиться от курения

Потребление молока, фруктов и овощей помогает курильщикам избавиться от вредной привычки, считают американские ученые. Причина явления кроется в специфических ощущениях: эти натуральные продукты ухудшают вкус сигаретного дыма.

Выводы медиков основываются на данных опроса, проведенного среди 209 курильщиков по инициативе Медицинского центра в университете Дьюка. Их просили назвать продукты или напитки, которые ухудшают или, наоборот, улучшают вкус табака. 19% опрошенных заявили, что вкус ухудшается, если они употребляют молочные продукты. 14% респондентов дали аналогичную оценку напиткам без кофеина, таким как вода или сок, а 16% не рекомендуют есть овощи и фрукты перед перекуром, пишет redOrbit.com со ссылкой на журнал Nicotine and Tobacco Research.

Напротив, алкоголь способен улучшать вкус дыма (так ответили 44% респондентов), а еще более привлекательными с точки зрения курильщика оказываются кофеиносодержащие напитки, такие как кофе, чай или кола (45%). Среди остальных продуктов, вкус которых не отбивает желание курить, 11% опрошенных назвали мясо. Любопытно, что любители сигарет с ментолом значительно реже обращают внимание на подобные вещи: для них, вкус сигареты практически не меняется.

Авторы исследования считают, что теоретически возможно разработать специальную "антитабачную" диету, которая испортит табачный вкус и станет дополнительным стимулом для желающих бросить курить. "Внеся некоторые изменения в свой рацион питания - например, включив в него стакан холодного молока и исключив из него пиво - курильщики могут избавиться от вредной привычки с меньшими мучениями", - заверил профессор Джозеф Макклернон, руководитель исследования.

Помимо прочего, медики рассчитывают использовать в программах, помогающих бросить курить, ацетат серебра, который, как известно, также делает вкус сигарет непривлекательным для человека. Химическую добавку можно было бы распространять в виде леденца или жевательной резинки. Однако ученые предупреждают, что новый метод сам по себе вряд ли гарантирует курильщику полный отказ от сигарет. По их мнению, необходимо использовать комплексное лечение, сочетая "антитабачные" диеты с уже известными методами никотиновой подмены, когда организм получает некоторую дозу привычного никотина в виде пластыря или жвачки.

Vitaminov.net