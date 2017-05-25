Завтра в Минздраве снова будут выбирать кандидатов на должность главврача "Охматдета"
13:18, 25 мая 2017Страна
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Минздрав объявил о времени и месте заседания комиссии по открытому отбору кандидатов на должность главврача «Охматдета».
Минздрав никак не определится с кандидатурой на должность Охматдета / Фото: УНИАН
26 мая 2017 года в 9.00 в малом зале коллегии Минздрава (вул. Грушевского, 7) будет продолжено заседание комиссии по проведению открытого отбора кандидатов на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».
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Будут рассматриваться заявления претендентов, а также приниматься решения о допуске претендентов к открытому отбору кандидатов на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» или отклонения их кандидатур.
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