Завтра в Минздраве снова будут выбирать кандидатов на должность главврача "Охматдета"

26 мая 2017 года в 9.00 в малом зале коллегии Минздрава (вул. Грушевского, 7) будет продолжено заседание комиссии по проведению открытого отбора кандидатов на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы «Охматдет».

Читайте такжеМусий обвинил Перегинца в махинациях с деньгами для "Охматдета"

Будут рассматриваться заявления претендентов, а также приниматься решения о допуске претендентов к открытому отбору кандидатов на должность главного врача Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» или отклонения их кандидатур.