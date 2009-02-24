В Винницкой области 32 школы закрыты на карантин
17:44, 24 февраля 2009Страна
1
8975 учеников ушли на временные каникулы
В Винницкой области по состоянию на 24 февраля 32 школы закрыты на карантин.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Винницкой ОГА.
Временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в 32 школах (8975 учеников) в связи с заболеванием ОРВИ и гриппом.
Наиболее интенсивный рост заболеваемости наблюдается в Барском, Винницком, Казатинском, Липовецком, Пещанском, Тульчинском и Хмельникском районах области.
Справка УНИАН. В целом в Винницкой области - 1019 общеобразовательных школ, в которых учится свыше 200 тыс. учеников.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter