В Винницкой области 32 школы закрыты на карантин

В Винницкой области по состоянию на 24 февраля 32 школы закрыты на карантин.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Винницкой ОГА.

Временно приостановлен учебно-воспитательный процесс в 32 школах (8975 учеников) в связи с заболеванием ОРВИ и гриппом.

Наиболее интенсивный рост заболеваемости наблюдается в Барском, Винницком, Казатинском, Липовецком, Пещанском, Тульчинском и Хмельникском районах области.

Справка УНИАН. В целом в Винницкой области - 1019 общеобразовательных школ, в которых учится свыше 200 тыс. учеников.