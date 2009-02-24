В учебных заведениях Мукачево введен карантин
17:43, 24 февраля 2009Страна
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Для предотвращения эпидемии гриппа и ОРВИ
В учебных заведениях Мукачево Закарпатской области введен карантин для предотвращения эпидемии гриппа и ОРВИ.
Как сообщили УНИАН в мэрии Мукачево, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Золтан ЛЕНДЕЛ.
«Распоряжение подписано с целью предотвращения эпидемии ОРВИ и гриппа, местные дети отправлены на вынужденные каникулы», говорится в сообщении.
В общей сложности учеба прекращена в 25 дошкольных учебных заведениях‚ 21 общеобразовательной школе и всех внешкольных учреждениях и творческих заведениях.
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