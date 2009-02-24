Как предотвратить пищевую аллергию

Аллергия на определенные виды продуктов – это «ответ» иммунной системы на химические вещества (аллергены), которые, как считает организм, для него вредны

Согласно недавно опубликованным рекомендациям Food Allergy & Anaphylaxis Network, как только в организм поступают продукты, которые иммунная система считает «чужими», в нем происходит обильная выработка химических веществ – так называемых гистаминов. Эти вещества, в свою очередь, вызывают аллергические реакции, которые могут затронуть дыхательную систему, желудочно-кишечный трактат, кожу, сердечно-сосудистую систему.

В принципе аллергия может быть на любые виды химических раздражителей, в частности пищу. Наиболее распространенными аллергенами являются такие продукты, как молоко, яйца, арахис, орехи, растущие на дереве (включая грецкие орехи и орехи кешью), рыба, моллюски, соя и пшеница. Это около 90% всех пищевых аллергенов. Поэтому единственно верным способом предотвратить аллергическую реакцию является полный отказ от употребления таких продуктов и любого контакта с ними, подчеркивают американские специалисты.