Технико-экономические показатели строительства "Охматдета" снова откорректируют
16:10, 24 мая 2017Страна
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Кабмин одобрил решение о корректировке технико-экономических показателей проекта строительства "Охматдета".
Документы относительно строительства Охматдета снова откорректировали / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины одобрил решение об утверждении проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (корректировка).
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Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято на заседании правительства.
И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что документ разработан с целью утверждения корректировки технико-экономических показателей строительства.
Решение одобрено с последующей доработкой Министерством юстиции.
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