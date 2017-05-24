Технико-экономические показатели строительства "Охматдета" снова откорректируют

Кабмин одобрил решение о корректировке технико-экономических показателей проекта строительства "Охматдета".

Кабинет министров Украины одобрил решение об утверждении проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (корректировка). Читайте такжеКонкурс на должность главного врача Охматдета: комиссия считает, что достойного пока нет Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято на заседании правительства. И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что документ разработан с целью утверждения корректировки технико-экономических показателей строительства. Решение одобрено с последующей доработкой Министерством юстиции.

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