Технико-экономические показатели строительства "Охматдета" снова откорректируют

16:10, 24 мая 2017
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Кабмин одобрил решение о корректировке технико-экономических показателей проекта строительства "Охматдета".

Фото УНИАН

Кабинет министров Украины одобрил решение об утверждении проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" (корректировка).

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Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято на заседании правительства.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отметила, что документ разработан с целью утверждения корректировки технико-экономических показателей строительства.

Решение одобрено с последующей доработкой Министерством юстиции.

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Теги: #коррупция в медицине#строительство охматдета