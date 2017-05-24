В Украине создадут координационный совет по правосудию в отношении несовершеннолетних

Кабинет министров Украины одобрил решение о создании Межведомственной координационной рады по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних.

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Как передает корреспондент УНИАН, решение было принято на заседании правительства в среду.

Первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова отметила, что этот совет будет консультативно-совещательным органом Кабинета министров с одной стороны, с другой - это будет широкая институциональная платформа, которая "под координацией Минюста объединит и судебную ветвь власти, и омбудсмена, и неправительственные организации, занимающиеся проблемами защиты детей».

По ее словам, среди ключевых задач совета - совершенствование нормативной базы для защиты детей с учетом опыта международных партнеров исследования возможности создания единой базы органов, занимающихся детьми.

«Главная цель - доброжелательная среда для ребенка в секторе правосудия», - подчеркнула первый заместитель министра.