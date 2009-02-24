Вязание предотвращает потерю памяти

Предаваясь увлечениям, таким как чтение книг, вязание или даже компьютерные игры, мы уменьшаем риск заболеть слабоумием, предполагают американские врачи

К «полезным» хобби не относится просмотр телевизионных передач: действительно, проводя достаточно времени за этим занятием, можно, наоборот, ускорить потерю памяти, подчеркивают исследователи Mayo Clinic из Миннесоты.

Они сравнивали состояние около двух сотен человек в возрасте 70–89 лет, испытывающих умеренные проблемы с памятью, с группой, участники которой не имели никаких жалоб. Добровольцев спрашивали об их ежедневных действиях в течение прошлого года, а также о степени их мыслительной активности в возрасте 50–65 лет. Те, которые в период среднего возраста много читали, играли в игры или занимались рукоделием, например вязанием, имели уменьшенный на 40% риск потери памяти. В будущем те же действия уменьшали риск от 30 до 50%. Те, которые смотрели телевизор менее 7 часов в день, также на 50% менее подвержены потере памяти, чем те, кто тратил на это больше времени. «Даже просто участвуя в познавательной деятельности, мы можем защититься от возможной потери памяти», – отмечает автор исследования, невролог д-р Yonas Geda.

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