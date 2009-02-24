Гены определяют склонность к алкоголизму

Мутация в одном гене определяет склонность людей к алкогольной зависимости, а также количество выпиваемых ими спиртных напитков.

Исследователи из Университетской системы здоровья Вирджинии связали ДНК, отвечающую за ген SLC6A4 транспортера серотонина с тем, какова норма потребления алкоголя у тех людей, которые стали зависимы. Серотонин – вещество мозга, способствующее, как стало известно ранее, приятным ощущениям от алкогольных напитков.

«Из изученных нами шести вариантов, один вариант в 3- х концах гена показал существенную связь с интенсивностью питья», - сообщил Минг Д. Ли, профессор психиатрии и нейробихейвиористики в Медицинской академии UVA. – «Определенно, мы узнали, что люди с G аллеломорфом пьют меньше, чем люди с T аллеломорфом».

Результаты, изданные в журнале Алкоголизм: клинические и экспериментальные исследования, будут полезны при лечении алкоголизма, считает соавтор работы Банкол Джонсон, глава отделения психиатрии.

«Генетический маркер поможет определить алкоголиков и лучше выбрать методы лечения, которые могут предназначаться на основе молекулярных механизмов. Мы надеемся узнать, можно ли использовать специфический генетический вариант в качестве маркера, чтобы предсказывать результаты терапии различными агентами серотонина».

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