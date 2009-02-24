Чем опасны заболевания десен

Согласно данным статистики, около 80% взрослых американцев в настоящее время страдают от тех или иных заболеваний десен.

Рот полон бактерий, которые вместе со слизью и пищевыми частицами образуют липкую, бесцветную «пленку» на зубах. Щеткой или нитью можно избавиться от налета.

Зубной налет, который не удаляется дома, очистит стоматолог или специальные препараты. Чем больше налета и зубного камня на зубах, тем больше вреда, потому что бактерии вызывают воспаление десен, которое известно как гингивит.

Не вылеченный гингивит может перейти в периодонтит, характеризующийся воспалением десен за зубами и формированием инфицированных карманов. Бактериальные токсины и ферменты организма, борющиеся с инфекцией, начинают разрушать кости и соединительную ткань зубов, которые удерживают зуб на своем месте.

Если периодонтит не лечить, кости, десна и окружающая соединительная ткань, которые поддерживают зубы, разрушаются. В этот момент, зубы выпадают.

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