Штаб Ахметова объявил о старте проекта по летнему оздоровлению детей



Гуманитарный штаб Рината Ахметова объявил о старте проекта летнего оздоровления детей «Мирное лето – детям Донбасса – 2017».

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По словам координатора штаба Риммы Филь, проект реализуется уже третий год.

«Штаб продолжает работать на Донбассе. Ринат Ахметов поставил задачу максимально помогать жителям Донбасса. Мы продолжим помогать детям. Это направление - одно из самых важных. Помощь детям всегда была нашим приоритетом. С первых дней вооруженного конфликта мы помогали с эвакуацией, лечением, лекарствами, конечно, и продуктовая помощь. Сегодня третий раз стартовал проект «Мирное лето детям Донбасса». Он направлен на то, чтобы подарить мирное лето нашим маленьким землякам», - сказала Филь.

Она отметила, что в рамках проекта 500 детей Донбасса отдохнут и пройдут психологическое восстановление в трех детских лагерях.

«В лагерях будут работать команды психологов, прошедших обучение от штаба Ахметова по курсу «Травма войны». Психологи будут проводить групповые занятия, направленные на стабилизацию и улучшение психоэмоционального состояния детей, снижение тревожности, развитие навыков коммуникации и эмпатии. В лагерях для детей прописана развлекательная программа, они смогут найти новых друзей. Эмоциональная разгрузка – очень важный фактор, для детей, которые живут в постоянном напряжении. И даже если они переехали на мирные территории, все равно носят внутри себя ужас войны. Помочь детям преодолеть эту проблему, избавиться от страхов постоянных обстрелов, отпустить этот груз и двигаться вперед – наша первоочередная задача», - сказала Филь.

Она подчеркнула, что в этом году расширена география мест отдыха детей.

«Два из лагерей расположены на берегу Азовского и Черного моря, еще один – в лесу Святогорска. Первая смена с 9 по 22 июля будет отдыхать в Святогорске Донецкой области. Вторая, с 18 по 31 июля, – на Черном море, в Скадовске Херсонской области. И третья, с 8 по 21 августа, – в Стрелковом Херсонской области. В целом, мы планируем оздоровить 500 детей Донбасса», – сказала Филь.

Она акцентировала, что Гуманитарный штаб приглашает оздоровиться детей возрастом 8-14 лет, проживающих на неподконтрольной Украине территории и в серой зоне, а также переселенцев. Приоритет будет даваться детям из многодетных или неполных семей.

«Проезд к местам отдыха родители обеспечивают самостоятельно. Пребывание детей в оздоровительных лагерях осуществляется полностью за счет Гуманитарного штаба», - подчеркнула Филь.

С полным перечнем необходимых документов и условиями участия в проекте можно ознакомится на официальном сайте Гуманитарного штаба.