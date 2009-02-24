Бельгийские ученые выявили ген, противодействующий развитию рака.

Об этом сообщает сегодня фламандская газета Gazet van Antwerpen.

По данным издания, научные сотрудники из Лувенского университета и Фламандского института биотехнологий смогли выявить ген, который сдерживает развитие рака у людей, мышей и фруктовых мух. При этом механизм действует и наоборот: при изъятии этого гена рак начинает развиваться.

Исследователи считают возможным развитие процедуры лечения путем введения в организм человека гена, сдерживающего развитие рака, для борьбы с этим заболеванием. Во время исследований ген добавляли в раковые клетки, которые после этого прекращали развиваться.