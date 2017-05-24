На лекарства для онкобольных выделено 397 млн грн, в страну пока доставлено на 41 млн грн - Минздрав

Минздрав и ПРООН в Украине сообщают о состоянии закупок по программам закупки химиотерапевтических препаратов, радиофармпрепаратов и препаратов сопровождения для лечения онкологических больных и закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения для лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.

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ПРООН проводит закупки лекарств и медицинских изделий по 23 направлениям, в частности по направлениям взрослой и детской онкологии и онкогематологии.

По состоянию на сегодня, по программе взрослой онкологии завершено закупки по 92 лотам из 96 заказанных. Общая сумма контрактов, с учетом расходов на логистику и на услуги по администрированию закупок, составила 213 млн грн, в то время как общая сумма выделенных по программе средств составляет 397 млн грн. Таким образом, благодаря международным закупкам удалось сэкономить 184 млн грн средств государственного бюджета, часть которых направлена на закупку дополнительных лекарств для онкобольных. На сегодня в Украину уже доставлено препаратов на сумму 41 млн грн.

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По программе закупки препаратов для лечения детской онкологии и онкогематологии завершено закупки по 77 лотам с 94 на сумму 118 млн грн. Проходит оценка заявок по тендеру на закупку медицинских изделий по направлению детской онкологии и онкогематологии. Общая сумма выделенных средств по программе составляет 353 млн грн. На сегодня в Украине по данному направлению завезено лекарств на сумму 82 млн грн.