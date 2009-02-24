Отбеливание зубов опасно для кожи и глаз

Британские ученые утверждают, что некоторые виды процедур отбеливания зубов могут представлять опасность для глаз и кожи. Особенно вредно отбеливание с помощью световых ламп.

Оказывается, процедуру отбеливания эмали зубов при помощи световых ламп с ультрафиолетом можно сравнить с принятием солнечных ванн в середине летнего дня без солнцезащитного крема.

В некоторых случаях облучение от этих ламп в 4 раза больше, чем при воздействии солнечных лучей.

В результате такой процедуры отбеливания на коже и сетчатке глаз возможно появление ожогов. Более того, световое отбеливание небезопасно и для эмали: на поверхности зубов могут образовываться бороздки, и зубы становятся более уязвимыми.

Passion.ru