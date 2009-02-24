Как спастись от нервной усталости

Вы возвращаетесь с работы и чувствуете себя как выжатый лимон. Болят и голова, и глаза, и спина, и даже руки и ноги, хотя физическим трудом вы не занимаетесь.

Такое впечатление, что на вас воду возили. И уже по привычке руки тянутся к домашней аптечке. Хочется выпить горячего чая, лекарство и рухнуть в постель. И нет гарантии того, что вам удастся быстро заснуть.

Как это ни парадоксально звучит, но умственная деятельность сама по себе не может утомить человека. Об этом свидетельствуют анализы крови, проходящей через мозг, когда последний находится в активном состоянии: в ней отсутствуют токсины усталости, имеющиеся в крови физически работающего человека. У работников умственного труда усталость является результатом психического и эмоционального состояния. Основную роль здесь играют такие отрицательные эмоции, как чувство бессмысленности своего труда, обида за то, что человека не ценят, беспокойство из-за сроков выполнения задания, неуверенность в своих силах и т.д.

Главным препятствием на пути плодотворной умственной деятельности часто является убежденность в том, будто она требует напряжения, иначе она не может быть успешно выполнена. Поэтому мы заставляем свои мышцы делать усилия, что ничуть не помогает нашему мозгу в его деятельности. Кто-то хмурит брови, кто-то ходит или раскачивается в кресле с напряженным лицом, кто-то сжимает руки и т.д. Всякая напрасная растрата энергии, а тем более, ее истощение, только усиливает напряжение.

Бороться с нервной усталостью можно только методом расслабления. Усталость имеет свойство накапливаться с поразительной быстротой. Отдых же, пусть даже непродолжительный, обладает громадной восстановительной способностью.

Ваш новый девиз

Если внимательно проанализировать деятельность человеческого сердца, которое выполняет неимоверно большую физическую работу в течение всей жизни, то оказывается, что оно работает не непрерывно, а с чередованием циклов напряжения и отдыха. При сокращении с частотой 70 ударов в минуту сердце за сутки фактически работает только девять часов. Суммарная же длительность его отдыха составляет пятнадцать часов.

Экспериментально доказано, что человек, который расходует одну половину времени из каждого часа на труд, а другую — на отдых, может выполнять в 3-4 раза больший объем работы, нежели в случае непрерывного труда в течение продолжительного отрезка времени.

Таким образом, вашим жизненным принципом должен стать девиз: отдыхать, расслабляясь, как можно чаще, делая перерыв в своей основной работе, пишет mobus.

Искусство мышечного расслабления должно применяться несколько раз в течение дня. Какой бы ни была ваша работа, смените род занятий и найдите моменты для полного расслабления всех мускулов тела. Расслабьтесь, закройте глаза и подумайте о чем-нибудь приятном и ободряющем. Также нужно приучить себя к расслаблению в течение нескольких минут всякий раз перед едой и сном.

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