Рожать девочек легче

Исследование, проведенное в израильской больнице "Бейлинсон" показало, что рожать девочек намного безопаснее, чем рожать мальчиков, пишет likar.info.

В ходе научной работы были рассмотрены данные о 66.387 родах, принятых в больнице в период 1996-2006 года, из них 34.364 это данные о рождении младенцев мужского пола. И вывод таков: осложнения при родах случаются гораздо чаще при появлении на свет мальчиков.

"Плод мужского пола нередко становится причиной рано отошедших вод, преждевременных родов, и именно мальчики составляют основной контингент отделения для недоношенных", - говорит доктор Нир Меламед, глава исследовательского центра и врач родильного отделения больницы "Бейлинсон".

Исследование показало, что при беременности мальчиком риск преждевременных родов повышается на 70%, риск необходимости проведения кесарева сечения повышается на 10%, риск необходимости использования вакуума - на 50%.

"Даже когда мы убрали все факторы, связанные со здоровьем матери - такие как тяжелый токсикоз, необходимость кесарева сечения по причине сахарного диабета и т.п. - большинство проблемных родов все равно связано с мальчиками. Кроме того, продвигаясь по родовым путям у мальчиков больше шансов застрять, девочки "выходят" легче", - добавляет доктор Меламед.

Единственное в чем девочкам удалось "обойти" мальчиков - это рождение "задом наперед". Тазовое предлежание при рождении младенца женского пола встречается в 3,8% случаев, мужского пола - 3,2% случаев.

"У нас нет объяснения этому явлению, может быть это происходит о того, что девочки, как правило, меньше весят", - говорит один из врачей, принимавших участие в исследовании.

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