В Украине внедрят медицинский стандарт документирования жестокого обращения и пыток

Мультидисциплинарная рабочая группа при Минздраве разрабатывает медицинский стандарт документирования пыток или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, основой стал Стамбульский Протокол – руководство по эффективному расследованию и документированию пыток и других жестоких наказаний, что действует в международной практике.

Усилия направлены на защиту и уважение фундаментальных прав на жизнь, свободу и безопасность личности. Человек не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному, жестокому или унизительном обращению в семье и общественной сфере.

Минздрав видит свою задачу в создании условий, при которых соответствующие государственные органы получат обоснованные и объективные отчеты медицинских работников при расследовании случаев пыток и бесчеловечного, жестокого или унизительного обращения, ведь от правильного документирования зависит успех расследования.

Медицинские работники – основные исполнители правильного документирования случаев пыток и других видов жестокого бесчеловечного обращения и наказания. Попустительство пыткам и другому жестокому обращению, как грубое нарушение медицинской этики, не должны замалчиваются врачами из-за страха репрессий со стороны власти. Качественные отчеты медицинских специалистов могут сделать революцию в расследовании пыток, поэтому очень важно не только разработать общий стандарт документирования таких случаев, но и научить врачей использовать его.

«Украина, как государство, является участницей международных договоров, взяла на себя обязательство принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить насилие и гарантировать доступность качественного медицинского обслуживания в ответ на насилие каждому, в том числе тем, которые принадлежат к уязвимым группам населения, а также лицам, находящимся в конфликте с законом», – подчеркнул главный внештатный специалист по специальности «Судебно-психиатрическая экспертиза» Сергей Шум.

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Стамбульский протокол определяет необходимые действия и экспертизы медицинского работника, который умеет документировать различные травмы. Описание включает результаты тщательного независимого медицинского (судебно-медицинского и психиатрического обследования) и может разглашаться исключительно задержанному или его адвокату.

В состав мультидисциплинарной рабочей группы вошли представители Администрации Президента Украины, Омбудсмена, Генеральной прокуратуры Украины, Министерства внутренних дел Украины, общественных организаций, международные эксперты и ведущие медицинские специалисты.