В Одесской и Ивано-Франковской областях выросли показатели заболеваемости корью

Как сообщили УНИАН в Минздраве, в 2016 году было вакцинировано лишь 45,5% детей, ревакцинацию получили – 30,2%.

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Заболеваемость корью в Украине характеризуется периодической цикличностью. За последние 15 лет отмечали 3 эпидемических подъема кору с периодическими циклами в 5-6 лет: в 2001, 2006 и 2012 годах. В эти годы заболеваемость возрастала в десятки и сотни раз. Во время эпидемического подъема в 2012 году было зарегистрировано около 13 тысяч случаев кори. В междуэпидемический период заболеваемость снижалась до 105 – в 2015 году и 102 случая в 2016 году.

Анализ случаев заболевания обнаружил, что из 172 больных,61 человек не получил ни одной прививки против кори, еще в 16 отсутствуют данные о прививках, что также расценивается как не привитый контингент. Полностью привиты согласно календарю лишь 37 человек, еще 58 – имеют одну прививку.

По оперативной информации из регионов, в мае наблюдается рост показателей заболеваемости корью в Одесской и Ивано-Франковской областях. С начала года по состоянию на 22 мая в Одесской области зафиксировано 114 подозрения кори, из них 83 случая получили лабораторное подтверждение. Хоть за первые четыре месяца нынешнего года показатель составлял 8 случаев, за аналогичный период прошлого года заболеваемость корью не регистрировалась.

В Ивано-Франковской области зарегистрировано 7 вспышек заболеваемости корью. С начала года зафиксировано 279 обращений с подозрением на корь, 140 из них уже получили лабораторное подтверждение.