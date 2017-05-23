Парламент не изменил закон о рекламе услуг народной медицины

Верховная Рада Украины отправила на доработку проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе» (относительно совершенствования регулирования рекламы услуг народной медицины (целительства), услуг, связанных с привлечением средств населения, объектов строительства, ценных бумаг и фондового рынка на радио)» (№4924).

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Как передает корреспондент УНИАН, не было необходимых 226 голосов и для принятия данного законопроекта в первом чтении, и в целом как закона.

Депутаты отправили законопроект на доработку в профильный комитет.

Законопроектом предлагалось отменить требование озвучивать в рекламе на радио реквизиты сертификатов, разрешений и лицензий на услуги народной медицины (целительства), а также услуг, связанных с привлечением средств населения, объектов строительства, ценных бумаг и фондового рынка.

В пояснительной записке к документу сказано, что «ввиду того, что в коротких рекламных роликах на радио такую информацию невозможно запомнить и использовать, что раздражает аудиторию, целесообразно отменить соответствующие требования к рекламе услуг народной медицины (целительства), услуг, связанных с привлечением средств населения, объектов строительства, ценных бумаг и фондового рынка на радио».