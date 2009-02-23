ФНООН реализует проект по предотвращению распространения ВИЧ/СПИД

Фонд народонаселения ООН реализует проект по предотвращению распространения ВИЧ/СПИД среди военнослужащих и работников силовых структур.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель первого отдела программ помощи Представительства Европейской Комиссии в Украине Мартин ШИДЕР.

По его словам, при выполнении задач профессиональной деятельности военнослужащие и работники силовых структур сталкиваются с разными рисками, в том числе с риском инфицирования ВИЧ. Это необходимо учитывать командованию при планировании и организации мероприятий по подготовке, жизнедеятельности и здоровью личного состава силовых ведомств.

Он сообщил, что ФНООН в Украине имеет 10-летний опыт работы с Вооруженными силами и правоохранительными органами по предотвращению ВИЧ, СПИД и болезней, которые передаются половым путем, а именно с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Государственной пограничной службой Украины и Государственным департаментом Украины по вопросам исполнения наказаний.

Согласно информации представителя Представительства Еврокомиссии, за это время несколько тысяч военнослужащих прошли учебу по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, закуплено разное учебное и медицинское оборудование на сумму свыше 500 тыс. долларов США, изданы учебники, плакаты и другие информационные материалы для военнослужащих. Общая сумма внедренных средств – около 1 млн. долларов США.