Инсульт: факторы риска

Инсульт – один из самых грозных недугов. Ведь кровоизлияние в мозг способно вызвать полный или частичный паралич тела, привести к изменениям в психике. Если заболевание и не приведет к летальному исходу, то временная (а то и постоянная) недееспособность от осложнений гарантирована. Между тем, ничего в жизни не происходит вдруг, ни с того ни с сего.

По словам директора «Украинской ассоциации борьбы с инсультом» Марины Гуляевой, главными факторами риска этого тяжелого заболевания являются артериальная гипертензия и сахарный диабет. При этом треть пациентов, перенесших инсульт, моложе 65 лет. Известны случаи, когда он поражает даже 20-летних.

Почему же инсульт так «помолодел»? Увы, наши современники часто ведут образ жизни, далекий от здорового. Виной тому, как ни странно, материальный комфорт. В магазинах избыток товаров, поэтому многие, питаясь «в свое удовольствие» высококалорийной пищей, а также продуктами с повышенным содержанием сахара, в итоге приобретают диабет и ожирение.

Свою лепту в развитие инсульта вносит и компьютер. Люди проводят за ним все больше времени не только на работе, но и дома. Чудо-техника позволяет общаться, покупать товары, решать деловые вопросы, не выходя из дому. Соответственно, мы меньше времени проводим в движении, а это чревато застойными явлениями в кровеносной системе.

Все более ускоряющийся ритм современной жизни, перегрузки на работе стимулируют стрессы, которые мы нередко снимаем курением или алкоголем. В результате – скачок давления. Да и обезопасить себя от стрессовых ситуаций не так-то просто: далеко не каждый человек способен не принимать возникающие проблемы близко к сердцу. Хотя способы все же есть: мягкие успокоительные препараты, лекарственные травы, упражнения аутотренинга помогут если не совсем избежать стресса, то, по крайней мере, смягчить его негативное воздействие.

Увы, многие из нас даже не подозревают о том, что страдают гипертонией. Если у человека болит голова, он предпочитает «перетерпеть» или, в лучшем случае, принять обезболивающее средство. И конечно, ему не придет в голову обратиться к врачу. А между тем, подчеркивают медики, необходимо следить за своим давлением!

Президент «Украинской ассоциации борьбы с инсультом» Николай Полищук считает: «Инсульта можно избежать, если контролировать артериальное давление. Аппарат для измерения давления – это такой же необходимый предмет, как телефон или зубная щетка. Ежедневное измерение давления после 40 лет – это гигиеническая процедура».

Ирина Шлионская, Правда.ru