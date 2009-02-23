Курение в молодости повышает риск рассеянного склероза

Начиная курить до 17 лет, молодые люди подвергают себя риску развития рассеянного склероза.

Изучив данные 87 пациентов с рассеянным склерозом (MS) среди 30 тысяч человек, принявших участие в Национальном обзоре здоровья 2002 года, ученые разделили участников на: некурящих; тех, которые начали курить до17 лет; и тех, кто стали курить после 17 лет.

Курение до 17 лет в 2,7 раза повышало риск рассеянного склероза по сравнению с теми, кто вовсе не курил. Если люди начинали курить после 17 лет, то риск заболевания у них не повышался.

Около 32 % пациентов с рассеянным склерозом познакомились с вредной привычкой до 17-летнего возраста, среди здоровых участников ранние курильщики составили 19%.

«Исследования показывают, что экологические факторы играют важную роль в развитие рассеянного склероза», - заявляет Джозеф Финклштайн из Университета Джона Хопкинса. - «Раннее курение - экологический фактор, которого можно избежать».

Исследователи также учитывали пол, возраст, семейное положение, образование, уровень доходов и регион проживания.

Источник:

WebMD

Medstream