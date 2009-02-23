Стресс ускоряет развитие меланомы, самого агрессивного рака кожи, но лекарства для контроля артериального давления способны замедлить болезнь и улучшить качество жизни пациентов, сообщили ученые из Государственного университета Огайо.

В лабораторных условиях они подвергли образцы меланомы воздействию гормона стресса нонадреналина, чтобы проследить изменения уровней определенных белков: сосудистый фактор роста эндотелия (VEGF), который стимулирует рост сосудов для питания опухоли; интерлейкина 6 (IL-6) и интерлeйкина 8 (IL-8), влияющих на рост опухоли.

Под действие нонадреналина все три образца ткани меланомы ускорили выброс данных велков. В клетках меланомы C8161 - самой агрессивной формы - отмечалось увеличение уровня IL-6 на 2000%. В образцах, не подвергаемых лечению, данный белок вообще отсутствует, говорит Эрик В. Ян, исследователь из Института поведенческой терапии.

«Это говорит нам о том, что стресс негативно влияет на меланому, которая находится в агрессивной стадии, и уровень IL-6 является маркером, указывающим на это», - сказал исследователь.

Ученые обнраужили, что молекулы нонадреналина связываются с рецепторами на поверхности раковых клеток, стимулируя выработку белков.

Дальнейшие тесты показали, что бета-блокатора (лекарства от повышенного давления) значительно уменьшали выброс белка IL-6 и других белков, поскольку они блокировали рецепторы на поверхности раковых клеток.

Яна и его коллеги предполагают, что бета-блокаторы могут остановить рост меланомы, от которой в США ежегодно умирает почти 8 тысяч человек.

Источник:

Daily MedNews

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