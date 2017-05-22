У водителя автобуса обнаружили 100 таблеток трамадола, которые он вез из Германии в Украину

В воскресенье, 21 мая, на украинско-польской границе сотрудники Госпогранслужбы Украины воспрепятствовали незаконному ввозу в Украину наркотических таблеток.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

Как отмечается, пограничный наряд отдела «Шегини» Мостиского отряда совместно с таможенниками во время осмотра автобуса, следовавшего из Германии, обнаружил среди багажа в одной из сумок пакет. Внутри пакета были 100 таблеток наркотического действия - трамадол. Водитель автобуса объяснил пограничникам, что о таком содержимом пакета он ничего не знал, поскольку его попросили принять передачу для доставки ее в Украину.

О данном факте пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции, которые в дальнейшем изъяли наркотические таблетки.