В Днепропетровске наблюдается дефицит медработников

В Днепропетровске на сегодня дефицит медицинских работников в лечебных заведениях составляет свыше 14%, водителей электротранспорта (трамваев и троллейбусов) – 24%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского председателя Днепропетровска, только в 2008 году уволились 710 сотрудников городских лечебно-профилактических заведений. Снизился уровень обеспеченности врачами всех специальностей. Недоукомплектованы такие врачебные специальности, как терапевты, педиатры, фтизиатры, врачи скорой помощи, анестезиологи. 30% из 16 тыс. работающих медработников города - специалисты пенсионного возраста.

Кроме того, по информации пресс-службы, коммунальному предприятию „Днепропетровский электротранспорт” сейчас не хватает 600 работников – водителей, кондукторов, ремонтников.

Городские власти Днепропетровска усматривают причины дефицита указанных специалистов в низкой заработной плате.

В то же время по состоянию на февраль, по данным областного управления статистики, в регионе зарегистрировано 57,6 тыс. безработных. На одно вакантное место, которое предлагают службы занятости, претендуют 7 жителей Днепропетровской области.