У более половины буковинцев есть семейные врачи

Удельный вес населения Буковины, которое обслуживается семейными врачами, в прошлом году увеличился на 7,1% и составляет свыше 56%.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.

Сеть семейной медицины Буковины представлена 139 учреждениями и подразделениями здравоохранения. 99 амбулаторий общей практики семейной медицины работают в сельской местности.

В прошлом году в амбулатории общей практики семейной медицины были реорганизованы 14 фельдшерско-акушерских пунктов.