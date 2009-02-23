У более половины буковинцев есть семейные врачи
13:24, 23 февраля 2009Страна
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Данные Черновицкой областной государственной администрации
Удельный вес населения Буковины, которое обслуживается семейными врачами, в прошлом году увеличился на 7,1% и составляет свыше 56%.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации.
Сеть семейной медицины Буковины представлена 139 учреждениями и подразделениями здравоохранения. 99 амбулаторий общей практики семейной медицины работают в сельской местности.
В прошлом году в амбулатории общей практики семейной медицины были реорганизованы 14 фельдшерско-акушерских пунктов.
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